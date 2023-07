«Immense tristesse de ne plus assumer la mission qui m’a été confiée»: quand Claire Chazal quittait la présentation des JT du week-end de TF1 contre son gré (vidéo)

L’occasion pour Ciné-Télé-Revue de revenir sur des départs qui ont fait parler. Et on commence par celui de Claire Chazal, qui a présenté les journaux du week-end de TF1 de 1991 à 2015. Ses adieux, elle aurait préféré ne pas les faire. « Je n’aurais pas arrêté par moi-même », avait-elle confié à Télépro en janvier 2022.

En cette fin d’année télé, plusieurs personnalités ont fait leurs adieux à leurs téléspectateurs. Parfois malgré eux, parfois pour rejoindre de nouveaux projets. Les trois présentatrices des JT nationaux de France 3, Catherine Matausch , Emilie Tran Nguyen et Carole Gaessler , mais aussi Aurélie Casse , de BFM TV, ont récemment dit au revoir à leurs fidèles téléspectateurs.

Lors de son dernier journal télévisé, Claire Chazal n’avait d’ailleurs pas caché que ce départ n’était pas sa décision : « Je ressens aujourd’hui une immense tristesse de ne plus pouvoir assumer la mission que m’avait confiée Francis Bouygues », avait-elle déclaré en direct, le 13 septembre 2015, très émue, avant de souhaiter « tous les bonheurs » qu’elle a eus à informer les téléspectateurs de TF1 à Anne-Claire Coudray, qui lui a succédé et qui a réussi à imposer sa patte, même auprès des Belges, qui l’ont élue meilleure présentatrice française de JT aux Ciné-Télé-Revue Awards 2021 et 2022.