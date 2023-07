Le public fait son grand retour sur RTL: les animateurs de la chaîne vous invitent à assister à vos émissions préférées (vidéo)

On le savait déjà, mais Jean-Michel Zecca est heureux de le redire : les candidats de son jeu « 71 » feront leur grand retour en présentiel, et dans un tout nouveau studio. L’animateur annonce également « plein d’émissions en public ».

RTL est bien là, et vous invite à assister à ses émissions. « Cet été, RTL met les bouchées doubles pour vous concocter des émissions exceptionnelles », annonce Sandrine Dans, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de la chaîne.

RTL prépare aussi de tous nouveaux programmes, auxquels vous pouvez assister en vous inscrivant sur le site de RTLplay ou via l’application, comme l’explique Sophie Pendeville. « On est là, rejoignez-nous pour vivre de grandes émotions », conclut Jean-Michel Zecca, qui vous attend, vous et vos amis, car oui, vous pouvez assiter à une émission en groupe.