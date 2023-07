De nouvelles parties et éléments de l’emblématique Hôtel Métropole à Bruxelles sont désormais classés

À l’initiative de Pascal Smet (Vooruit), alors Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, une procédure de classement a été lancée. L’objectif visait à identifier quels éléments, qui jusqu’à présent ne figuraient pas sur la liste de sauvegarde, présentaient une véritable valeur patrimoniale afin de conserver ces éléments du patrimoine bruxellois au sein de l’Hotel Métropole.

Situé sur la place De Brouckères, l’Hôtel Métropole est imprégné par l’Histoire. La famille de brasseurs Wielemans-Ceuppens ouvre le café Métropole en 1890 et ce lieu iconique se voit adjoindre cinq ans plus tard un hôtel de luxe.

Les nouveaux éléments classés sont plusieurs meubles Art Déco conçus spécifiquement pour l’hôtel, comme des sièges, chaises, tables, lits, tables de nuit et bureaux, mais aussi des escaliers Art Déco., la carte en relief de la Belgique datant des années 1960, le patio et les couloirs adjacents, des vestiges du « Salon indien » et la salle « Marie Curie ».