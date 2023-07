La police arrête une voiture française à l’entrée du festival de Dour et découvre 1.425 pilules d’ecstasy, de la kétamine, de la MDMA et du cannabis !

Durant les contrôles routiers, la police boraine a procédé à l’interpellation et l’arrestation de 4 personnes de nationalité française lors des contrôles routiers organisés par la zone de police boraine. Les individus se trouvaient en possession de : 1.425 pilules d’ecstasy, 8g de 3MC, 4g de Kétamine, 17g de MDMA et 92g de cannabis. Leur véhicule a été saisi.

En cette deuxième journée de festival, plus de 45.000 personnes se sont rendues sur la plaine du festival de Dour. Au niveau du trafic routier, la densité était plus dense entre 14 et 18h, le trafic était au ralenti mais jamais à l’arrêt.

Enfin, la police a interpellé à l’entrée des campings deux individus en possession de 40 comprimés d’ecstasy et sur le site du festival un individu en possession de 30 comprimés d’ecstasy. Les 3 individus ont été amenés au poste de police et ont dû se soumettre à une transaction immédiate.

Contre les stupéfiants

Concernant le dispositif contre les stupéfiants, voici les résultats des fouilles, analyses et détections : 251g de cannabis et 50 de résine, 19g de cocaïne, 70 pilules de XTC et 3 de 2CB, 13g de MDMA ainsi que de la kétamine, des amphétamines et des champignons.