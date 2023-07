«Émotion et tristesse»: Sophie Davant a passé le relais d’«Affaire conclue» à Julia Vignali

On le sait, à la rentrée, c’est Julia Vignali qui présentera désormais « Affaire conclue », et non plus Sophie Davant, qui officiera en radio sur Europe 1, même si elle garde un pied chez France Télévisions.

Ce vendredi après-midi, la compagne de William Leymergie a dévoilé quelques clichés en compagnie de sa remplaçante, après avoir remercié les équipes : « Fin d’une saison, la sixième. Fin d’une belle aventure. Émotion et tristesse ! Merci à tous, à ceux qui ont porté avec moi cette émission, et à vous qui l’avez suivie ! », écrit-elle, souhaitant beaucoup de bonheur et de chance à Julia Vignali.