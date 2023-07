Anderlecht s’incline lourdement contre le Sparta Prague en amical (6-0)

Même sans son attaquant Svancara transféré ce vendredi à Mönchengladbach, l’entraîneur du Sparta Prague (l’ancien coach… danois de l’Antwerp Anders Priske) va appréhender la reprise du championnat avec plus de sourire que Brian Riemer, qui sait qu’il dispose d’une semaine de plus. Pour la première fois, le coach anderlechtois a aligné Kasper Dolberg en pointe de l’attaque anderlechtoise. Plus que le résultat final (6-0), on s’attardera plutôt sur le score après 90 minutes dans ce match amical disputé selon le schéma 3X45 minutes (le 3e tiers-temps faisant plus penser côté Mauve à un match amical du RSCA Futures) : un 3-0 net et sans bavure qui s’explique en partie par la différence de préparation entre les deux équipes.

Avec Delcroix au back gauche lors du 1er tiers-temps, Brian Riemer avait opté pour un 4-3-3 où Amuzu et Dreyer étaient censés nourrir Dolberg. Après une grosse occasion manquée par Dreyer et un poteau pour sauver Coosemans sur un envoi de Sejk, le Sparta prenait l’avance à la 32e sur un penalty (au total, trois ont été sifflés contre le Sporting !) commis par le gardien anderlechtois. Peu avant le repos, les esprits s’échauffaient un peu avec Diawara qui se plaignait auprès de son adversaire tchèque d’un tackle trop appuyé sur Amuzu.