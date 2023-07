Les jardins d’été reviennent sur la place du Marché-aux- Herbes à Mons

Dans le cadre de l’opération Destination Mons, vous êtes de nouveau invités à l’événement « Les jardins d’été »

Animations gratuites

Tout le monde peut profiter gratuitement de cet espace convivial et de ses installations pour se détendre, jouer, lire, pique-niquer, etc. Les enfants peuvent également participer aux animations gratuites les mercredis et samedis après-midi : ateliers créatifs, bulles de savon géantes, chasse aux œufs de dinosaure, etc.