Euro U23 d’athlétisme: Clément Labar en finale du 3000m steeple

Clément Labar devait terminer à l’une des cinq premières places dans sa course de 3000m steeple. Longtemps second derrière le Français Bresc, le Condruzien, 10e référence chronométrique des partants avant cette course, a finalement terminé à la quatrième place, tranquillement en 8.51.12, à près de 8 secondes de son record personnel.

La finale aura lieu dimanche en fin de journée.