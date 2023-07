Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) désigné comme nouveau président de la CoCof

Le conseil de fédération d’Ecolo a désigné Kalvin Soiresse Njall à la présidence du parlement francophone bruxellois, dont Magali Plovie tient actuellement les rênes mais qui rejoindra bientôt la Cour constitutionnelle, a annoncé le parti écologiste.

Député en charge de l’enseignement au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des questions d’égalité des chances et de décolonisation au Parlement bruxellois, Kalvin Soiresse Njall est également conseiller communal à Ganshoren et ancien coordinateur du Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Il a aussi occupé les fonctions d’enseignant et de journaliste sportif au cours de sa carrière.