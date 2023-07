«Je me suis dit qu’elle n’y arriverait pas»: Caroline Margeridon revient sur le premier tournage de Julia Vignali aux commandes d’«Affaire conclue»

Ça y est, le passage de relais a été effectué entre Sophie Davant et Julia Vignali, pour la présentation d’« Affaire conclue » ! Ce vendredi 14 juillet, l’animatrice qui a mené l’émission depuis son lancement en 2017 dévoilait des images de la petite cérémonie qui venait clôturer la fin de la sixième saison. En plus de faire ses adieux aux équipes, elle a accueilli sa remplaçante, avant de lui souhaiter bonne chance, et plein de bonheur.

De son côté, Julia Vignali a déjà commencé à tourner les prochains épisodes, qui seront diffusés à la rentrée. Un véritable défi pour l’animatrice qui rejoint une émission dont la mécanique est déjà bien ancrée dans la tête des téléspectateurs, mais elle s’en est bien sortie si on en croit les déclarations de Caroline Margeridon. « Au début, je me suis dit : ‘La pauvre, elle n’y arrivera pas’. Affaire Conclue est vraiment une grosse machine de guerre. Au début, nous étions à quatre émissions par jour. Aujourd’hui, nous en sommes à six tournages. Quand on arrive là-dedans, même les acheteurs sont en panique. Alors imaginez pour la présentatrice. » confié l’acheteuse à Gala.fr.