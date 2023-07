Après la fermeture de la piscine de Saint-Gilles, voici nos endroits où nager à Bruxelles cet été

Les piscines publiques de Saint-Gilles et Schaerbeek, ainsi que celle d’Ixelles, inaccessible jusque fin 2023, sont fermées pendant ces vacances. D’autres communes de Bruxelles proposent des piscines publiques en intérieur où faire quelques longueurs cet été. Ces établissements proposent également des tarifs spéciaux pour les habitants de ses communes.

Se baigner dans les piscines communales

Dans le centre de Bruxelles, pas loin de la piscine fermée de Saint-Gilles, se trouvent les Bains de la ville de Bruxelles, dans les Marolles. La piscine est ouverte et il est possible de bénéficier du tarif bruxellois. Il suffit, pour ses habitants, de montrer sa carte d’identité ou document officiel. Sur le territoire de la ville de Bruxelles, citons aussi la piscine de Laeken. Vous pouvez également profiter des Bains de Saint-Josse où les Tennoodois bénéficient d’un tarif réduit. La piscine communale fermera néanmoins ses portes les weekends entre le samedi 22 juillet et le dimanche 20 août.