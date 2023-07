Le Comité Tervuren-Montgomery salue le souhait de supprimer les vols de nuit à Brussels Airport

Le comité regrette toutefois un manque de concertation de la part du ministre écologiste : « Une telle mesure aurait pu être discutée et planifiée plus tôt, permettant une mise en application rapide. Une concertation entre les différents acteurs aurait renforcé la légitimité de cette proposition. »

Avec cette mesure, le niveau de bruit serait réduit de 20 %. Dans le détail, cela signifie une suppression des vols de nuit entre 23h et 6h, mais aussi 30 % de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20 % de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7 % en plus en journée (07h00-21h00). Un arrêté sera déposé d’ici le 21 juillet.