«Deadpool 3», «Gladiator 2», «Beetlejuice 2»: voici les films dont les tournages sont à l’arrêt suite à la double grève qui frappe Hollywood

Le scénario qu’Hollywood redoutait s’est finalement concrétisé ce jeudi 13 juillet, lorsque la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, a décidé de rejoindre l’action de celui des scénaristes, la WGA. Cette union historique, qui n’était plus arrivée depuis plus de 60 ans, vient rééquilibrer le rapport de force face aux studios. C’est en mai dernier que les scénaristes sont entrés en grève, alors qu’ils négociaient une révision des contrats de travail, dans un climat de grands changements dans l’industrie, fortement impactée par l’arrivée du streaming et de l’intelligence artificielle. « Ils plaident la pauvreté, ils expliquent qu’ils perdent de l’argent à n’en plus pouvoir, alors qu’ils versent des centaines de millions de dollars à leurs PDG ! C’est écœurant. J’espère qu’ils ont honte. » a déclaré l’actrice Fran Drescher, star de « Nounou d’enfer », devenue présidente de la SAG-AFTRA.

Comme on pouvait s’en douter, cette grève aura un impact non négligeable sur les nombreuses productions hollywoodiennes en cours, qui ont dû s’interrompre. Alors que la grève des scénaristes avait surtout impacté les séries, certaines avaient réussi à se maintenir, comme « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », mais sans acteurs ça devient impossible. Même constat côté cinéma, comme l’a confirmé la production de « Deadpool 3 », premier blockbuster à annoncer cet hiatus. Une terrible nouvelle pour les fans, qui devront sans doute dire adieu à la date de sortie du film, récemment annoncée, et prévue au 3 mars 2024.