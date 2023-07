Uccle a adopté sa stratégie de déploiement d’îlots de fraîcheur

La commune d’Uccle a récemment rendu publique une étude réalisée par des étudiants du master en sciences et gestion de l’environnement de l’ULB dans le cadre du cours « Projet interdisciplinaire ». C’est dans les suites de l’établissement d’un diagnostic des vulnérabilités aux épisodes caniculaires et d’inondations que la commune dispose d’un plan de mise en œuvre d’îlots de fraîcheur sur son territoire.

Pour faire face au dérèglement climatique et adapter la ville, il est possible de casser l’effet d’îlot de chaleur urbain, un phénomène d’élévation locale des températures en milieu urbain. Les étudiants ont également listé les zones de fraîcheur existantes, les zones à aménager et à améliorer. Pour cette dernière catégorie, les îlots de fraîcheur prioritaires sont déterminés en fonction de la vulnérabilité de la zone aux chaleurs.