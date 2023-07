«J’arrête de réaliser»: Bouli Lanners annonce arrêter la réalisation, pour laisser la «place aux jeunes»

Aujourd’hui, il est à l’affiche d’« Un coup de maître », une charmante comédie, où il donne la réplique à Vincent Macaigne. Interrogé par Télé Loisirs pour parler de ce nouveau projet, Bouli Lanners en a profité pour faire une confidence étonnante. « J’adore les jeunes et c’est pour ça que j’arrête la réalisation. J’ai fait cinq films, c’était super, mais j’arrête de réaliser. Je me dis ’place aux jeunes’, je trouve que l’argent est pour eux. » a confié celui qui est également prof à l’INSAS. « Je suis en permanence avec des jeunes (…) et j’adore ça. Là, je me sens utile, je n’ai pas de syndrome de l’imposteur » a-t-il continué à propos de ce rôle particulier.

Bouli Lanners vit une année riche en émotion, notamment marquée par le succès critique de « La Nuit du 12 », où il incarne un flic désabusé. Cette année, le film était indéniablement le grand gagnant de la 48e cérémonie des César, où il a décroché 6 trophées, y compris celui du Meilleur acteur dans un second rôle pour le Liégeois. Le comédien avait d’ailleurs salué sa ville durant son discours de remerciement. « Putain, je viens de Liège, quand même » avait-il lancé, incrédule et heureux.

Continuant d’expliquer sa décision, le cinéaste désormais retraité a ajouté qu’il se sentait « déjà trop vieux pour faire encore un autre film ». « J’en ai un peu marre de porter tout ça et d’avoir au final, non pas un film, mais un produit commercial qui doit se vendre » a-t-il affirmé, précisant que le marché actuel était « compliqué ». Bouli Lanners n’abandonne pas pour autant le cinéma, puisqu’il a confié au magazine que ce changement lui permettrait de se consacrer à d’autres projets, comme la peinture, ou encore l’écriture de scénarios. « Ça me laisse plus de temps pour jouer dans les films et pour mon projet de théâtre de marionnettes, parce qu'on va quand même commencer à jouer dans quelques mois ! » a-t-il conclu.