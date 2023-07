«Inch Allah»: David Pujadas enflamme la Toile après sa réaction à la petite phrase d’une collaboratrice (vidéo)

C’est une séquence qui ne passe pas. Pourtant survenu ce mercredi 12 juillet dans « 24h Pujadas », l’incident continue de faire polémique sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, avant de clôturer l’émission, David Pujadas est accompagné, sur le plateau, de la journaliste Fanny Weil, qui fait alors ses adieux à LCI. « Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de Fanny. Ça fait un peu plus de quatre ans qu'elle est avec nous et je voulais simplement vous dire merci pour votre enthousiasme, votre rigueur, et votre implication. (…) On ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant » annonce-t-il, avant de lui donner la parole. Visiblement touchée, sa collaboratrice l’a d’aboird remercié, puis s’est montrée extrêmement concise et lance tout simplement : « Inch Allah. » Face à cette réponse laconique, le présentateur s’est montré surpris, regardant autour de lui, avant de reprendre avec hésitation le cours de son émission.

Sur Twitter, de nombreux internautes ont interprété ce moment de flottement à leur sauce, certains estimant que David Pujadas avait été chiqué par l’utilisation d’un mot en arabe. Fréquemment utilisée dans d’autres langues, l’expression Inch Allah veut en fait dire « Si Dieu le veut ». « La réaction de Pujadas, on dirait qu’elle lui a insulté ses ancêtres sur 10 générations », « Pujadas la tête de fou, on dirait qu’elle a sorti un lance-missiles » peut-on notamment lire sur le réseau social. Un autre twittos va même plus loin, sous-entendant que le journaliste serait raciste : « Si la stupéfaction était une image… À moins que ce soit le racisme ? »