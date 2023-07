Boxe française | Jonas Altruy a ramené l’or de la Coupe du monde: «La récompense de beaucoup de travail et de sacrifices»

Une surprise, le sacre de Jonas Altruy ? Pas vraiment, à vrai dire ! Véritable phénomène depuis son plus jeune âge, Jonas a de nouveau montré tout son talent lors de la Coupe du monde en Slovénie il y a quelques semaines. « Tout s’est vraiment très bien passé », explique Quentin Raviart, son coach au club de boxe de Tournai. « Il a eu deux adversaires : un Croate, qu’il a très bien géré lors du premier match et un Ukrainien ensuite. Il a alors rejoué contre le même Croate lors de la finale. Même si la fatigue s’est fait ressentir, il a mérité amplement cette médaille d’or, qui est la récompense de beaucoup de travail et de sacrifices ».

« Pas de la figuration »

En effet, le travail lors de la préparation a été énorme : « Jonas est quelqu’un qui est assidu dans le travail, il se prépare beaucoup en ne négligeant pas les entraînements. Quand il participe à une compétition, il n’y va pas pour faire de la figuration mais pour faire quelque chose de vraiment bien ».