Lieven Maesschalck, le physiothérapeute de grands sportifs belges, est notre invité de ce dimanche: «Romelu Lukaku a une volonté extraordinaire et une force de travail qui l’est tout autant»

Pour Romelu, le plan était qu’il revienne pour la Croatie. Il était là pour la Croatie. Même chose pour Vincent Kompany ou Axel Witsel… Dans le cas de Romelu, il a une volonté extraordinaire et une force de travail qui l’est tout autant. Sa mentalité est telle qu’il est facile de travailler avec lui. Avec Witsel, avec sa rupture tendineuse, c’est un autre bon exemple. Dans un club, ils ont un cas par an. Nous, nous en traitons beaucoup toute l’année. Nous avons donc une expertise plus importante.

Travailler sur l’expertise et l’expérience. Je dis toujours qu’il faut mettre toutes les chances de son côté : You need to create an environnement of no excuses. Nous travaillons dans l’émulation au sein de l’équipe et de la personne blessée. Avant tout, il faut un plan fonctionnel de travail et estimer le risque de la guérison. Après, il faut suivre scrupuleusement le plan. L’athlète doit le respecter et respecter les étapes comme quand on construit une maison. À chaque fois que les paramètres sont positifs, on peut aller plus loin. Tant que l’étape précédente n’est pas validée, il ne faut pas passer à l’étape suivante. Je ne prends pas de risque. Je suis dans le soin.

Vous avez réussi à soigner Kompany , Witsel et Lukaku pour la Coupe du Monde et à prévoir le jour « J » de leur retour. Comment faites-vous ?

Ce retour se construit étape par étape. Au début, le sportif ne connaît pas les exercices adaptés à sa blessure. Je suis alors investi à 100 %. Au fil de la rééducation, nous partageons nos expériences sur le suivi. Il est de plus en plus responsable de son retour, nous sommes alors à 50-50. Lorsqu’il est proche du retour à la compétition, il est lui-même à 100 % dans sa rééducation. Nous le surveillons encore, mais il est pleinement responsable et se gère. À la fin, il doit être plus fort que quand il était blessé. Il doit comprendre son corps et faire de la prévention après.

Je soigne et je guéris par le mouvement. La rééducation fonctionnelle est la clé du retour en forme des sportifs. Dans tous nos exercices, l’ensemble du corps est toujours en mouvement. Tout le corps profite de la rééducation, et pas seulement la zone blessée. Cela permet au sportif de revenir plus fort après une blessure. Nous avons une expérience très importante des blessures graves (problèmes de ligaments croisés, de cartilage, fractures…). Plus on soigne des gens pour un type de blessure, plus on se spécialise. J’aime parler du floor of expérience. Nous avons cette capacité d’expliquer au sportif le processus de rétablissement, mais aussi de prévenir certaines blessures. Il ne faut pas prendre de risque pour la rechute. Toute la phase de guérison et de rééducation doit se faire dans la confiance et dans l’honnêteté entre le joueur, nous et le club. Aujourd’hui, je travaille aussi sur le plan neurocognitif : le cerveau doit être intégré dans la rééducation.

Au quotidien, il soigne (ou a soigné) des citoyens comme vous et moi et des stars du sport (Lukaku, Van Aert, Remco, Luc Van Lierde, Johan Museeuw, Justine Henin, Marc Wilmots, Xavier Malisse…) : « Quand un patient franchit la porte de mon cabinet, le plus souvent, il ne s’agit pas d’une star. » À Anvers, à Bruxelles et peut-être un jour en Wallonie, son expertise et celle de ses équipes est reconnue.

Les deux sont indissociables : le corps et le mental. Un joueur heureux sur le terrain et en dehors est moins blessé. Plus la rééducation se passe bien, plus la confiance vient. Le mental fait partie de notre job. Le plus grand ennemi dans une blessure, c’est la fatigue mentale, la fatigue physique. Quelqu’un qui est toujours en stress va plus facilement se blesser. Quand on dort mieux, on guérit mieux. Il faut aussi manger mieux. Enfin, dormir c’est capital. Les recherches de Steven Laureys, le neurologue bien connu, sur la méditation sont très intéressantes aussi au niveau mental.

J’avais eu la chance de travailler déjà avec d’autres cyclistes, comme Johan Museeuw lorsqu’il avait souffert de son genou. Nous avions pris le temps de le soigner sérieusement. Un an plus tard, il remportait Paris-Roubaix. Pour Remco (chute au Tour de Lombardie), il s’agissait aussi d’une blessure sérieuse. Ce n’est évidemment pas comparable, mais nous avions aussi une grande expérience au niveau des fractures de bassin, notamment au niveau des chutes de cheval, parce que nous soignons des professionnels en hippisme aussi. Enfin, pour Wout Van Aert (chute au Tour de France 2019), nous avons traité sa blessure spécifique avec la plus grande attention. Je me suis aussi occupé de Justine, concernant son pied lorsqu’elle était jeune.

Deux chutes terribles, et pourtant Remco et Van Aert sont revenus et plus forts qu’avant… Comment avez-vous fait ?

«Je me remets constamment en question»

Où est-ce que tout a commencé ?

« En 1987, dans le cabinet de mon papa, à Lebbeke. Au fil des années, j’ai soigné de plus en plus de sportifs et, en 2001, j’ai lancé le concept Move To Cure. »

Combien de temps vous faut-il pour former une personne compétente dans votre équipe ?

« Il faut un an. J’aime créer la compétition pour qu’ils s’améliorent et se forment. Je discute avec eux pour qu’ils s’améliorent. En outre, je vais voir partout les autres médecins du sport et les autres kinés pour continuer à m'améliorer, à apprendre et à affiner les techniques de guérison. »

Quel est votre prochain rêve ?

« Continuer à avancer au niveau technologique. Nous pourrions offrir des technologies gratuites de rééducation à travers le monde pour l’Asie ou l’Afrique. Mon grand rêve, c’est de créer la rééducation par la technologie gratuite sur le continent africain. On peut faire de plus en plus de choses en 3D ou même faire des exercices adaptés et de corrections par Playstation. Avec l’AI, déjà, on peut faire la prédiction des blessures suivant les mouvements de la marche pour corriger les gens. Suivant le sport aussi. Je travaille aussi à la rééducation neurocognitive avec des casques virtuels. Je veux toujours me remettre en question. »

Avoir une meilleure rééducation et ne pas rechuter, cela pourrait réduire les coûts de la sécurité sociale ?

« En effet, d’autant plus que la technologie nous permet d’encore améliorer la prévention. Ce n’est pas seulement faire un exercice, c’est vraiment remettre le corps en mouvement. »

Votre prochain projet ?

« Nous allons aussi agrandir notre centre de Bruxelles... J’ai beaucoup de clients en Wallonie et il y aura peut-être un centre en Wallonie un jour. Je veux aider les sportifs et les kinés avec des bons plans de rééducation. »

Un espoir ?

« Les médecins du sport ne sont pas encore assez reconnus en Belgique. Ils le sont plus aux Pays-Bas. Cela va venir chez nous aussi. C'est important. »

Un mot sur votre expérience actuelle à Madrid ?

« A Madrid, c’est ma seconde saison. Ce n’est pas ma première expérience avec un grand club, parce que j’ai aussi été au Milan AC au début des années 2000. Je le fais pour le foot masculin, le foot féminin et le basket. J’ai déjà eu l’occasion de travailler avec Carlo Ancelotti à Milan auparavant. Le chef médical de Madrid possède un esprit très ouvert. C’est un plaisir de travailler avec lui. Il a créé une équipe de spécialistes et il y a d’ailleurs très peu de blessés. »

Cela s’est bien passé avec Roberto Martinez ?

« Nous avions de bonnes discussions sur les blessures et la rééducation des blessés et sur les tempos à respecter. »

Pourquoi certains clubs belges ou autres ont-ils un mauvais suivi médical ?

« Dans un club, il ne faut pas tout le temps changer un staff médical. Ce n’est pas un entraîneur qui doit modifier le staff médical à chaque fois. Par contre, le staff médical ne doit pas avoir peur de s’entourer d’experts extérieurs de qualité lorsqu’il y a des blessures particulières. »

« J’ai même soigné un cheval »

Vos méthodes fonctionnent aussi pour les animaux ?

« Ce n’est pas ma priorité, mais c’est vrai qu’une fois, j’ai soigné un cheval un peu spécial. Il ne bougeait pas bien son pied. Son propriétaire n’était pas content parce que ce cheval allait de rechute en rechute. J’ai discuté avec un grand vétérinaire mondial qui travaille en Belgique, en Arabie saoudite... Nous avons décortiqué étape par étape les soins que le cheval recevait. J’ai accepté de m’en occuper et j’ai rajouté des étapes dans le plan de soin pour éviter la rechute. Il m’a donné un bon cavalier, Philippe Lejeune, pour travailler sur la rééducation. On a travaillé sur la plage, dans l’eau... Le cheval est guéri et a repris la compétition. J’en tire une philosophie : il faut être créatif, s’adapter et toujours s’entourer des meilleurs... »

Pourtant, vous n’êtes pas spécialiste des chevaux ?

« En effet, quand je regarde quelqu’un marcher, je sais dire pourquoi il a mal au dos... ou même quand il pose son pied, je peux dire les problèmes musculaires qu’il a ou qu’il va avoir. Pour les chevaux, je me suis donc entouré d’un très bon cavalier et de personnes qui connaissent bien les chevaux, et j’ai apporté ma philosophie des soins. En plus, j’ai aimé cette expérience, parce que j’ai appris tellement de choses. »