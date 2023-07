« La Loi de la plus forte » : ambiance feel good et body positive pour cette nouvelle comédie Netflix

Il y a quelques jours, Netflix balançait « Gangsters par alliance », une comédie déjantée dans laquelle on retrouvait Pierce Brosnan en braqueur séduisant. Bien accueillie par le public, la comédie est en bonne voie pour être un des succès ciné de l’été, pour la plateforme. Sur la même lancée, le géant du streaming a dévoilé, ce 13 juillet une nouvelle comédie délirante, sous forme de série cette fois. Déclinée en 8 épisodes d’une trentaine de minutes, « La Loi de la plus forte » raconte l’histoire de Mavis Beaumont, Noire, ronde et fraîchement célibataire. Mavis doit se reconstruire afin de parvenir à joindre les deux bouts. Elle devient styliste, et compte non seulement s'en sortir, mais aussi connaître le succès en s'appuyant sur sa famille de cœur, son body positivisme, un joli décolleté et un peu de gloss.

