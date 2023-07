Drame à Péronnes: un homme décède après s’être fait rouler dessus à deux reprises

Un homme tabassé à coups de marteau, un autre décédé après avoir été percuté et écrasé par une voiture… On pourrait croire à un cauchemar mais c’est malheureusement bien la triste réalité de la soirée de ce vendredi au chapiteau de Péronnes, dans l’entité d’Antoing. Un règlement de compte mortel, opposant deux bandes de motards rivales, s’est en effet produit dans la nuit de vendredi à samedi.

Sous le choc

Les forcenés, en repartant, ont fait une autre victime, qui elle, ne s’en relèvera pas. Ils ont en effet roulé à deux reprises sur un autre homme, qui a malheureusement succombé à ses blessures sur place. « Ils sont montés dans une voiture et ont renversé un homme sur le parking. Ils ont roulé sur lui deux fois. Ils auraient alors crié « Bien fait pour ta g***le, fils de p*** ». Cela me fait penser qu’ils le connaissaient, mais je ne saurais pas dire si cet homme était aussi leur cible ou s’il s’agit d’un dommage collatéral. Si ça tombe, il n’avait pas de lien avec cette histoire. La voiture est partie et la victime est restée à terre. Cet homme est mort à mes pieds et je confirme bien qu’il n’avait pas un coup de marteau sur la tête. Tout le monde était choqué et pleurait. C’était vraiment une scène de guerre, il y avait des policiers dans tous les sens. Ces images vont me rester en tête pendant longtemps », déplore ce témoin.