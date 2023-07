Le magicien belgeMaxime Mandrake participera au championnat du monde

Ce jeune homme de 26 ans espère que le concours lui servira de tremplin pour lui ouvrir des portes à l’international : « J’y participerai dans la catégorie « artistes de variété » où j’aurai l’occasion d’effectuer deux représentations. La première consistera en un show de manipulation avec des cartes et la seconde sera un jeu d’apparition et de disparition de plumes qui changeront de couleur. Ce serait un plus de décrocher un prix mais mon objectif est surtout de vivre une expérience inédite et de faire connaître mon nom à l’étranger », précise le magicien et illusionniste.

« C’est devenu un virus »

« Il n’y a pas que le concours qui compte mais également tout l’aspect autour du show-business. Nous aurons d’ailleurs des conférences à ce sujet avec des acteurs américains bien connus. Pour piquer la curiosité des producteurs, il faudra que je me fasse remarquer par ma présence dans les couloirs et mes costumes », explique Maxime Mandrake. Cette passion débordante pour la magie et l’illusion tire son origine d’une rencontre avec le magicien carolo Yann Lejeune : « Je l’ai repéré dans une fête médiévale lorsque j’étais enfant et j’étais impressionné par ses tours. Je l’ai revu le lendemain à Tubize dans un autre évènement et j’ai compris que ce n’était pas un hasard. Je l’ai approché et il m’a donné une adresse où j’ai pu obtenir mes premiers tours de magie. C’est très vite devenu un virus et j’ai cherché à en savoir toujours plus sur le sujet. Je travaille toujours avec lui et il est d’ailleurs le metteur en scène de mes spectacles », conclut le Brainois.