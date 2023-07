Tour de France: Pogacar/Vingegaard, le combat des chefs

Samedi soir à Morzine, Jonas Vingegaard avait le sourire, pas seulement parce qu’il venait de retrouver sa famille. Cette journée de feu lui a permis d’ajouter… une petite seconde à son viatique, au gré d’un scénario évolutif : 9 secondes d’écart avant le départ, 12 secondes (+3) au sommet de Joux Plane, et in fine 10 (-2) sur la ligne d’arrivée.

Les têtes tournent, pas seulement parce que le Tour est entré dans les Alpes et a affronté, au fil d’une journée emplie de six ascensions et plus de 4.000 mètres de déclivité, le terrible Joux Plane, l’un des monstres de cette 110e édition. On a le vertige parce que Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar nous offrent un spectacle hors du commun, dont l’intensité coupe le souffle. Un duel à coups de secondes, tendu comme un fil à couper le beurre, un match qui gagne en intensité lors du moindre sprint intermédiaire, au sommet de chaque col offrant un peu de rabiot. Ébouriffant !

« J’ai désormais une avance de 10 secondes, c’est donc une bonne journée », martelait le Danois, qui avait répondu à sa manière à l’offensive de Pogacar à quatre kilomètres du sommet de Joux Plane, sans céder à la panique. « Je me suis accroché à mon propre tempo, je ne voulais surtout pas me mettre dans le rouge. » Il est revenu avant le sommet du dernier col, profitant aussi de l’aide involontaire… des motos. C’est l’image désastreuse d’une journée chaotique, celle qui fait naître la polémique.

On ne saura jamais ce qu’il serait advenu de la finale de cette première étape alpestre si la seconde offensive de Pogi, dans les derniers hectomètres de Joux Plane (il y avait 8 secondes de bonification à y capter), n’avait été tuée dans l’œuf par le positionnement inapproprié des motos, enserrées entre les deux rubans de spectateurs et finalement suspendues du Tour pour une journée ce dimanche. Impossible pour le Slovène de produire son effort, il a ainsi dû stopper net son élan. Moche. Dommageable. Jamais on ne saura. Il faut espérer que la dernière semaine de course permettra de départager sans discussion les deux ogres de cette Grande Boucle…

Beau joueur comme à son habitude, Pogacar n’insistait pas outre mesure sur ce fait de course. « J’ai essayé de retourner à l’offensive une dernière fois avant de basculer dans la descente, c’était une cartouche à blanc, tirée pour rien. C’est comme ça, je recommencerai plus tard… »

Nul n’en doute, tant ce diable de compétiteur est né pour la course, il harcèle son adversaire partout, tout le temps, sur tous les terrains, même ceux qu’on lui prédit minés. Imprévisible et magistral Pogacar qui, s’il n’a pas repris de temps pour la première depuis plus d’une semaine, a répondu avec aplomb à la démonstration de force que la Jumbo-Visma a tenté de lui imposer. « Les bonifs et la victoire d’étape m’auraient plu, mais il y a malgré tout des enseignements positifs à retirer de cette journée. Je me suis senti à l’aise et mon équipe, elle aussi, a fait face avec solidité, dans Joux Plane notamment (Adam Yates y est passé à l’attaque). Tout cela est très encourageant… »

Sans concession, le combat des chefs est tout autant mental que physique. Il est porté à son paroxysme par deux champions certes très différents, « le feu et la glace » résume-t-on parfois, mais qui avec leurs armes respectives transforment ce Tour 2023 en épopée des temps modernes.