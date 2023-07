Le Standard et Charleroi gagnent, l’Union partage, le RWDM battu

Après avoir été battu par Alkmaar, le Standard a gagné samedi à Horst (Pays-Bas) face au Fortuna Sittard. Aron Donnum, une nouvelle fois très généreux dans l’effort, a inscrit l’unique but de la rencontre alors que William Balikwisha a touché la barre en première période. Renaud Emond a lui marqué de la tête, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.

L’Union n’a toujours pas perdu un match en préparation. Après avoir atomisé Nijlen (0-9), partagé contre Monaco (1-1) et battu le FC Liège (4-0), elle a arraché un nul blanc face à Feyenoord (0-0) hier après-midi, sous les yeux de Johan Boskamp qui avait fait le déplacement à Rotterdam. Ce qui signifie que l’USG n’a pris qu’un seul but depuis la reprise !

Cette rencontre, très fermée, n’a pas donné lieu à de nombreuses occasions, si ce n’est une belle pour Victor Boniface à la 20e. À l’heure de jeu, Alexander Blessin décidait de faire monter une toute nouvelle équipe. L’occasion de voir à l’œuvre la toute dernière recrue du mercato saint-gillois, l’Argentin Kevin Mac Allister. Le frère d’Alexis, le joueur de Liverpool, prenait place à droite de la défense à trois, et gratifiait déjà le public de quelques tacles très appuyés.

À noter également que Ryan Safari, le jeune attaquant belge de 20 ans, qui était prêté au Lierse la saison dernière, est monté au jeu à une demi-heure du terme, en pointe aux côtés d’Elton Kabangu.

L’Union disputera encore deux derniers amicaux, le vendredi 21 juillet contre Ostende et le lendemain contre Valenciennes, avant de débuter le championnat le 28 face à Anderlecht.

3 Charleroi finit son stage en s’imposant face à Utrecht

Le Sporting de Charleroi peut rentrer en Belgique avec le sentiment du devoir accompli ce dimanche. Trois jours après être venus à bout du Lokomotiva Zagreb au terme d’un match à deux visages, les Carolos ont battu les Néerlandais d’Utrecht après une très bonne prestation de leur part (2-1).

Précis, volontaires et sérieux, les Carolos ont montré de très belles choses durant la majorité du match. Et ils ont rapidement pris les devants via un très beau but de Dabbagh sur un coup franc de Mbenza.

Heymans a ensuite planté la 2e rose des Zèbres.

4 Le RWDM battu contre le Hertha malgré un bon match

Toujours en stage en Autriche, le RWDM affrontait le Hertha Berlin ce samedi, descendu en D2 allemande au terme de la défunte saison. Notons que parmi les titulaires, on retrouvait Biron, Dailly, Rikelmi, Abner, Gécé, De Sart et le gardien Defourny.

Les Bruxellois ont été battus 2-1, ce qui était déjà le score à la pause, après une bonne prestation.

Notons que le but du RWDM a été inscrit par Niklo Dailly, son premier depuis son arrivée au stade Machtens. Il a anticipé une passe de l’adversaire puis a dribblé le gardien.

Le stage autrichien se termine ce dimanche et des renforts sont toujours attendus, à deux semaines de l’ouverture du championnat.

Avant cela, samedi prochain, les promus accueilleront Lyon à domicile pour un match de gala.

5 Court succès de Bruges, Genk partage contre Zulte