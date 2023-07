Marketa Vondrousova s’offre un Wimbledon où on ne l’attendait pas

Attention, à 24 ans, la tatouée de Sokolov n’est pas n’importe qui. Elle était finaliste de Roland-Garros en 2019 et médaillée d’argent des JO de Tokyo en 2021. Des résultats qu’on n’obtient pas sans un vrai talent. Mais trois opérations, dont deux dernières au poignet gauche, l’avaient potentiellement écartée des spotlights. D’ailleurs, l’an dernier, elle était venue supporter sa partenaire de double, lors des qualifs à Roehampton, en touriste, avec le bras dans le plâtre, loin de penser que 365 jours plus tard, elle serait la championne du All England !

Et puis, surtout, avant cette quinzaine, la Tchèque affichait un triste bilan de deux succès pour dix défaites sur gazon. « Mon entraîneur ne cessait de me dire que j’avais le tennis pour bien jouer sur gazon, j’ai fini par le croire », rigole-t-elle aujourd’hui.

Au bout de l’exploit

Petit à petit, Vondrousova a tracé sa route vers la gloire, s’offrant le luxe d’éliminer cinq têtes de série (Kudermetova, Vekic, Bouzkova, Pegula et Jabeur), plus la revenante Svitolina. Elle a été jusqu’au bout de son exploit lors d’une finale où elle n’était clairement pas la favorite du public, ni la favorite tout court. Ons Jabeur, déjà finaliste l’an dernier à Wimbledon et à l’US Open, venait de réussir un superbe parcours, en éliminant de grandes championnes comme Andreescu, Rybakina ou Sabalenka, et semblait s’être forgée un nouveau mental. C’est la Tunisienne qui menait dans chaque set, 2-4 dans le premier et 1-3 dans le second, mais c’est aussi la Tunisienne qui craquait sous la pression, et face à une joueuse pratiquant un tennis varié comme elle. Mais de la gauche : 6-4, 6-4 ! C’est la troisième défaite de la saison de Jabeur contre Vondrousova, c’est le troisième revers de Jabeur en finale d’un Grand Chelem ! « La pire défaite de ma carrière », déclarait-elle en larmes. « Mais je vous le promets, je finirai par en gagner une, par gagner ce tournoi… »

« Je ne sais pas ce qui se passe… », avouait dans une tout autre émotion la lauréate du jour. « J’ai dû beaucoup travailler pour revenir à ce niveau, un come-back après six mois sans jouer, ce n’est pas évident. Je suis fière de moi. J’avais parié avec mon coach que si je gagnais, c’était à lui de se faire tatouer, il va y passer demain ! Là, on va s’offrir quelques bières, avec mon mari aussi, car cette quinzaine a été épuisante. Ça fait un an qu’on est uni, voilà un beau cadeau ! »