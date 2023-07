Tour de France: Rodriguez enfin dans la lumière

Lorsqu’il ahanait dans le terrible col de Joux Plane, sans doute le plus terrible du Tour lorsqu’il est abordé dans le final d’une étape, Carlos Rodriguez ne pensait pas à la victoire. Il pensait seulement à survivre et à éventuellement creuser l’écart sur Jai Hindley dont il menaçait la troisième place. Là-haut, les deux aigles jaune et blanc se reniflaient, semble-t-il inaccessibles mais un incident inacceptable vint indirectement en aide à Rodriguez. Neutralisé par deux motos (télévision et photographe) incapables d’aller plus vite, Tadej Pogacar ne put lancer de loin le sprint qu’il souhaitait pour aller chercher la bonification accordée au sommet du col. Du coup, les deux hommes se neutralisèrent, ce qui a permis à Rodriguez de revenir au train. Et d’entrer enfin dans la lumière car si on attribue à ce coureur de 22 ans quantité de qualités dans la perspective de remporter un grand Tour, le jeune homme gagne peu et n’attaque jamais, dans le style Mikel Landa et donc dans le style suiveur. Il s’agissait de la troisième victoire de sa carrière, samedi à Morzine, la plus belle bien évidemment. « Jusqu’ici, ce n’était qu’un rêve inaccessible, je suis très heureux et surtout très reconnaissant envers mon équipe qui a abattu un boulot formidable toute la journée. »

Car après la folle aventure de la veille favorable à Michal Kwiatkowski, les Ineos Grenadiers ont remis le couvert dans un magnifique concert collectif certes occulté par le rouleau compresseur de Jumbo-Visma. Avant le travail de sape des amis de Vingegaard, Kwiatkowski et Martinez avaient pris place dans la grosse échappée de début de course, couvrant ainsi leur jeune leader désormais troisième du classement général.

La proposition de Movistar « Je n’ai jamais pensé à cela lorsque j’étais dans la descente périlleuse vers Morzine. Je voulais aller vite pour gagner l’étape mais sans prendre de risques non plus. J’étais informé que j’avais un écart sur Hindley, qui fut malheureusement pour lui impliqué dans la chute au départ, j’espère d’ailleurs qu’il va bien. La troisième place, c’est un autre débat, je vais d’abord me focaliser sur mon repos et on verra cela plus tard. »

Sage dans ses propos comme il l’est aussi sur le vélo, Carlos Rodriguez est peut-être la pépite tant attendue chez Ineos pour tenter de regagner un Tour après les réussites de Wiggins, Froome, Thomas et Bernal. Ce qui n’empêche pas la formation britannique de faire les yeux doux à Remco Evenepoel malgré le bail qui le lie à Soudal jusqu’en 2026. Car Rodriguez, qui est lui en fin de contrat chez Ineos, est au courant de cette situation et c’est d’ailleurs pour cette raison que la formation de son pays, Movistar, chez qui on annonce beaucoup de mouvements pendant le mercato, aimerait attirer le vainqueur de Morzine, car elle a compris que son leader Enric Mas, malheureux dès la première étape suite à sa chute en compagnie de Richard Carapaz, avait atteint ses limites. Une farandole de chutes fatales À propos de chutes, celles qui ont marqué ce début d’étape ont été dramatiques pour six coureurs contraints à l’abandon. Pour Louis Meintjes, le coureur d’Intermarché 13e du général au moment de partir, l’accrochage collectif fut sans pardon. Plus tard, alors que le peloton était reparti après un deuxième départ (la course ayant été neutralisée pour soigner les blessés), c’est dans une descente que Romain Bardet, 12e du général, fila dans la cour empierrée d’un domicile, où les cailloux lacérèrent ses genoux et ses coudes. Ce fut l’abandon aussi pour l’Auvergnat, en pleurs, qui doit penser, à 32 ans, que le Tour ne veut plus de lui.