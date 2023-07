La baignade entre amis vire au drame à la Côte : un jeune de 20 ans, originaire de Molenbeek-Saint-Jean, décède après avoir nagé en mer du Nord

L'incident s'est produit vers 19h30 près de la digue ouest. Un groupe de jeunes s'est mis à l'eau ensemble, mais l'un d'entre eux s'est retrouvé en difficulté. Dans un premier temps, des amis ont tenté en vain de secourir le jeune homme de 20 ans. Ce faisant, ils ont eux-mêmes été légèrement blessés. Finalement, les services d'urgence ont réussi à le sortir de l'eau. La victime a dû être réanimée et a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Le jeune homme de 20 ans, originaire de Sint-Jans-Molenbeek, y est décédé quelques heures plus tard.

Selon l'antenne brugeoise du parquet de Flandre occidentale, tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident. Toutefois, les circonstances exactes font toujours l'objet d'une enquête. Il est en tout cas certain que la baignade n'était pas autorisée, car le poste de sauvetage n'était occupé que jusqu'à 18h30. De plus, en raison de la force du vent et du courant, la baignade n'était pas autorisée à cet endroit toute la journée.