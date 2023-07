Noces d’or à Mons: une visite chez le grand-père a changé la vie de Rosaria et Giuseppe

Giuseppe Scigliano est né à Crucoli Torreta en Calabre le 5 août 1949. Rosaria Speziale a vu le jour en Sicile à San Cataldo le 29 avril 1952.

Giuseppe est issu d’une famille de huit enfants (4 filles et autant de garçons). Papa était artisan et maman, comme on pouvait facilement s’en douter, s’est occupée de l’éducation de ses enfants. Dès l’âge de 14 ans, il travaille en tant que tourneur dans la région de Milan dans une entreprise qui fabriquait des machines industrielles. Ensuite, il travaillera dans une usine en Allemagne avant de rejoindre la Belgique en 1972. Il y exercera le métier de soudeur chauffagiste chez Surdiac à Bruxelles. Son dernier emploi, il y restera jusqu’à sa prépension en 2008 après 26 ans passés chez Druart à Peronnes-Lez-Binche.