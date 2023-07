«Mon histoire, à ma façon»: Britney Spears dévoile la date de sortie et la couverture de ses mémoires

Voilà un ouvrage que les fans de Britney Spears attendent avec enthousiasme, depuis qu’elle a retrouvé sa liberté de parole à la fin de sa mise sous tutelle. « En juin 2021, le monde entier a pu entendre Britney Spears s’exprimer sur sa mise sous tutelle lors de son audience publique. Son intervention a fait bouger les lignes. En faisant entendre sa voix – et sa vérité –, elle a non seulement changé le cours de sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes. » peut-on lire dans le communiqué de JC Lattès annonçant la sortie prochaine des mémoires de la chanteuse. Intitulé « The Woman in Me », l’autobiographie est en cours de traduction dans 14 pays et sera rebaptisée « La femme en moi » en français. « Avec esprit, humour et sans fard, Britney Spears met en lumière dans ses mémoires le pouvoir indéfectible de la musique et de l’amour, ainsi que l’importance, pour une femme, de se réapproprier son histoire, et de la raconter avec ses propres mots, enfin » est-il précisé par la maison d’édition.

De son côté, l’interprète de « Baby One More Time » a également annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, publiant un cours teaser vidéo dans lequel on peut lire : « Elle arrive, mon histoire, à ma façon. Enfin. Êtes-vous prêts ? » En légende, elle a simplement indiqué la date de sortie du bouquin, qui est prévue pour le 24 octobre prochain.