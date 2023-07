«On n’est pas dans ‘Les Traîtres’ ici»: le nouvel atout du Père Fouras dans «Fort Boyard» divise les internautes

Seulement voilà, certaines des demandes du Père Fouras pouvaient être apparentées à du sabotage, ce qui a causé quelques tensions au sein de l’équipe. Élodie Gossuin en a notamment fait les frais lorsqu’elle s’apprêtait à affronter Blanche, et que sa comparse lui est passée devant. « Je vais le faire, j’y vais, je le sens, je veux voir Blanche » a lancé Erika Moulet à Olivier Minne. Ayant perdu l’épreuve contre Blanche, elle a quand même décroché la clé, grâce à sa mission réussie, mais a dû faire face à l’incompréhension de ses coéquipiers. « Pourquoi tu as fait ça comme ça ? (…) Parce que ça ne te ressemble pas de te comporter comme ça, ce n’était pas très sympathique » a déploré Élodie Gossuin, soutenue par Keen V qui décrivait une attitude « hautaine ». « C’était un peu violent, je suis d’accord avec vous » a tenté de rattraper la pauvre taupe.

C’était reparti pour un tour au « Fort Boyard » ce week-end, avec un nouveau numéro qui regroupait Keen’V, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Élodie Gossuin, Adeline Toniutti et Erika Moulet. Cette fois, après avoir dégainé les Cadeaux empoisonnés et le Maître du temps, le Père Fouras a fait usage d’un autre de ses nouveaux atouts, l’Atout secret. Il a ainsi désigné une taupe au sein de l’équipe à qui il a glissé une oreillette à travers laquelle il devait lui donner plusieurs missions au cours de l’aventure. Choisie par le vieux sage, Erika Moulet devait donc suivre ses ordres, sans éveiller les soupçons de ses coéquipiers, dans le but de rapporter un bonus de 3000 euros. Une somme importante à ajouter au butin final qui sera reversé à l’association Carl, qui lutte contre les violences intrafamiliales.

Sur les réseaux sociaux, ce nouvel atout n’a pas fait l’unanimité. De nombreux internautes ont trouvé le stratagème divertissant, surprenant, et même hilarant, jugeant la prestation d’Erika Moulet très réussie. « Je ne sais pas ce que vous pensez de l’atout, mais moi je me marre », « Cette histoire d’atout secret, c’est con, mais ça fonctionne super bien ! » pouvait-on notamment lire sur Twitter. Pour d’autres cependant, le mécanisme était complètement futile et contre-productif, estimant que la présence du Père Fouras était trop poussée. « Quel est l’intérêt de saboter leurs prestations ? », « Vous flinguez le jeu, on n’est pas dans les traîtres ici », « Ça aurait pu être bien en étant mieux dosé, mais là c’est juste lourd et débile » ont noté des twittos.