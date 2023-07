«Je ne suis pas en discussion pour un film sur OceanGate»: James Cameron dément préparer un projet sur le drame du submersible

Des rumeurs évoquaient des négociations entre le réalisateur et un géant du streaming.

L’idée d’un projet de fiction retraçant les événements qui ont mené à la disparition du Titan, puis à la découverte des débris du mini-submersible d’OceanGate, ne date pas d’hier. Dès le début, le drame a fasciné, faisant écho au terrible destin du Titanic, dont l’exploration de l’épave était au cœur du périple. La tragédie n’étant survenue qu’il y a un mois, il est difficile d’imaginer qu’un projet concret soit déjà en cours. Mais selon le Sun, un géant du streaming serait déjà sur le coup, et aurait même proposé à James Cameron de réaliser une série sur le Titan. « Il a raconté l’histoire du Titanic avec tant de compassion qu’il semblerait naturel pour lui de s’en occuper. » a glissé une source au tabloïd anglais, qui rappelle que le réalisateur est aussi un expert en exploration sous-marine. La plateforme aurait prévu un budget conséquent pour le projet, de quoi notamment recruter Matt Damon au casting.

Lire aussi «J’espérais avoir tort»: James Cameron affirme qu’il savait depuis lundi ce qu’il était arrivé au submersible Titan

Il n’en sera pourtant rien, comme vient de le confirmer le cinéaste. « D’habitude, je ne réagis pas aux rumeurs offensantes que l’on trouve dans les médias, mais cette fois, je n’ai pas le choix » a indiqué James Cameron dans un message publié dans sa story Instagram ce 15 juillet. « Je ne suis PAS en discussion pour un film sur OceanGate, et je ne le serai jamais » a-t-il ajouté, visiblement excédé. À noter que le réalisateur avait déjà exprimé son incompréhension face au drame, et au fonctionnement du submersible d’OceanGate. « Je suis frappé par la similitude du désastre du Titanic lui-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire et où il a pourtant foncé à pleine vitesse dans un champ de glace » avait-il confié à ABC News.