Comment bien utiliser les couches lavables : Hygea propose des ateliers gratuits à Mons-Borinage

Ce qui équivaut à 40 % des poubelles d’une famille soit une dépense d’environ 2000€. L’organisation de ces ateliers constitue pour les communes un atout certes écologique mais également économique puisque ces langes qui font grimper leur production de déchets annuelle peuvent, avec un accompagnement adéquat, sortir des sacs-poubelles de leurs concitoyens et représenter une épargne significative.

« La démarche peut faire sourire mais saviez-vous que l’ensemble des couches jetables traditionnelles portées pendant 2 ans et demi par un enfant représente une tonne de déchets ? », communique l’Intercommunale Hygea.

Outre les avantages écologiques et économiques, les couches lavables constituent indéniablement un atout pour la santé des bébés. En effet, les couches jetables sont fabriquées à l’aide de nombreux produits chimiques (perturbateurs endocriniens…) qui on le sait, ont des effets délétères sur la santé et celles de nos enfants.