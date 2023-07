«Il était une fois la guerre» évoquée par l’ancien bourgmestre d’Ixelles Willy Decourty

Il était une fois… Ainsi débutent les contes de fée de notre enfance. Ici, l’auteur raconte la vie d’une famille à Bruxelles durant la Seconde Guerre Mondiale depuis l’envahissement de la Belgique jusqu’à la capitulation nazie. Et cela n’a rien d’un conte de fées ! Il y a Max, le fils de la famille Gaubert, très vite attiré par la résistance. Tout le contraire de Claire, sa sœur aînée, soucieuse de maintenir l’imprimerie familiale à flot, quitte à fricoter avec les Allemands. Il y a aussi la sœur cadette, Georgette qui essaie de rapprocher son frère et sa sœur. Le cousin Valentin est fasciné par les idées rexistes de Léon Degrelle mais il n’en tire pas les mêmes conclusions que ses copains Dubuisson et Van Moer. Et puis, il y a le cousin Fred, très proche de Max, même si celui-ci ne comprend pas sa proximité avec Hans, un officier allemand au demeurant sympathique…

Publié chez Les 3 Colonnes. - D.R.

Willy Decourty évoque la vie de cette famille durant l’Occupation, avec ses hauts et ses bas, ses (rares) joies et surtout ses moments d’angoisse. Il nous montre comment évoluent ses héros, les traîtres et les gens ordinaires. Il raconte les difficultés pour trouver de quoi se ravitailler, le marché noir, les faits de résistance et aussi comme c’est dur de tuer un homme même si c’est un salaud. Il invente des épisodes mais il intègre aussi ses personnages dans des faits d’armes réels comme la publication du faux Soir, le mitraillage du siège de la Gestapo avenue Louise par un aviateur belge ou l’attaque d’un convoi par la résistance. Il narre des épisodes moins connus comme le bombardement d’Ixelles et l’arrestation du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Van de Meulebroeck, parfois en resituant le contexte via des notes de bas de page, pour ne pas alourdir le récit.

C’est vivant, l’auteur s’attarde peu sur des descriptions mais privilégie les dialogues. Et puis, pas besoin d’être passionné par l’histoire de cette guerre pour accrocher. Comme c’est bien documenté, on apprend des choses sur cette période du passé à Bruxelles. Car, autre atout de ce roman pour ceux qui aiment Bruxelles ou y vivent, l’histoire se déroule essentiellement dans la capitale, dans des quartiers bien précis et l’auteur y saupoudre même quelques mots de dialecte bruxellois pour renforcer la couleur locale !