«Au revoir Madame Jane Birkin»: ces personnalités rendent un dernier hommage à «la plus parisienne des Anglaises», après l’annonce de son décès

Jane Birkin s’est éteinte ce dimanche 16 juillet, à l’âge de 76 ans. C’est le Parisien qui a relayé l’information, indiquant qu’elle avait été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Ces derniers mois, la chanteuse et comédienne faisait face à de sérieux soucis de santé, qui l’avaient éloignée de la scène. En mai dernier, elle avait notamment dû annuler plusieurs concerts, à l’Olympia et à la Cigale.

Depuis la triste annonce de son décès, plusieurs personnalités ont pris la parole, tant pour exprimer leur tristesse, que pour lui rendre un dernier hommage. C’est notamment le cas de Cyril Féraud, qui a assuré ne pas croire à cette terrible nouvelle. « Ton élégance, ta sensibilité, ta sincérité et ta voix reconnaissable entre mille, vont tellement me manquer. Tu as été l’une de mes plus belles rencontres. Au revoir Madame Jane Birkin » a-t-il indiqué sur Twitter, en légende d’un extrait de « La boîte à secrets ». Dans la séquence, reprise d’un numéro diffusée en 2021, la chanteuse lui avait fredonné « La Javanaise ».