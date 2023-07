Festival de Dour : 20.000€ d’amendes liées aux stupéfiants ont été dressées pour ce samedi

Au total, ce sont 19.800€ d’amendes liées aux stupéfiants qui ont été dressées. En tout, les policiers auront déniché 253,66 g de marijuana, 49,54 g de cocaïne, 21,92 g de MDMA, 29,3 g de résine de canabis, 41 g de kétamine, 0,6 g d’amphétamines, 5,19 g de champignons, 0,3 g d’héroïne, 0,18 g de XTC mais également de nombreux comprimés : 610 pilules de XTC et 2 de LSD. Ils ont également retrouvé 7 joints et 2 armes lors de leurs contrôles routiers.

Le dispositif routier a également permis de récupérer 14.874€ via le service des taxes et 7.191€ d’amendes des douanes. « Pour ce qui est du service des taxes, il s’agit des taxes impayées telles que celles de circulation dont les contrevenants ont dû s’acquitter immédiatement. Même chose pour les amendes, il s’agit d’impayées que les automobilistes ont dû immédiatement régler », décrit la police des Hauts-Pays. Sur les 195 personnes contrôlées, 16 ont vu leur permis de conduire retiré pour 15 jours et six véhicules ont été enlevés.