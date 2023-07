«Ça s’est décidé en huit jours»: Laurent Ruquier en direct sur BFMTV pour évoquer son passage sur la chaîne info (vidéo)

L’animateur a notamment décrit la nouvelle émission dans laquelle on le retrouvera à partir d’octobre.

Il y a quelques jours, Laurent Ruquier créait la surprise en annonçant son départ de France Télévisions, après 23 ans de bons et loyaux services. « Je tiens surtout à remercier les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouvelée. Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l’ai plus de la part de la direction de France 2. C’est dommage, mais c’est ainsi. » avait-il publié sur Instagram, expliquant ce départ inattendu. Ce samedi, l’animateur a finalement révélé que c’est sur BFMTV que les téléspectateurs pourront le retrouver désormais, « pour un nouveau rendez-vous avec Julie Hammett à ses côtés, du lundi au jeudi de 20h à 21h ». Un choix surprenant que l’animateur a expliqué par une envie de changement. « Ça fait déjà quelques saisons que je réfléchissais à ça, à l’idée d’animer une tranche d’une heure sur une chaîne info. J’ai toujours été passionné par l’information. Ça fait 30 ans que je dépèce les journaux tous les matins. » a-t-il confié en direct sur BFMTV.

En effet, l’animateur a été chaudement reçu par ses nouveaux collègues, ce dimanche matin. Pour sa première apparition télé depuis l’annonce, il avait bien évidemment choisi la chaîne d’info en continu. Laurent Ruquier est ensuite revenu sur les coulisses de ce transfert « tout frais », qui « s’est décidé en huit jours ». C’est également pour cette raison que le compagnon d’Hugo Manos est resté vague concernant la forme de sa nouvelle émission. « C’est encore un peu tôt (…) on va travailler pour l’été. (…) Normalement, ça ne démarrera pas avant le 1er octobre. Parce qu’il faut travailler, réfléchir, faut aussi recruter. » a-t-il ajouté. Le présentateur compte donc s’entourer de « nouvelles voix », de « nouveaux visages », et de débatteurs.