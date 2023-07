Nieuwkoop : « Si je reste à l’Union ? Difficile de donner la meilleure réponse à cette question »

Pour ses retrouvailles avec son club formateur de Feyenoord ce samedi, avec lequel il a évolué jusqu’en 2021 avant d’être transféré à l’Union, Bart Nieuwkoop portait le brassard de capitaine. Et ce, sous les yeux de Johan Boskamp qui était présent dans l’enceinte du VV Smitshoek à Rotterdam, là où se disputait cette rencontre de préparation. Cela signifie-t-il pour autant que le rapide ailier néerlandais portera toujours les couleurs de l’Union à la fin de l’été ? Rien n’est moins sûr… « Si je serai toujours là en fin de mercato ? Il est difficile aujourd’hui de donner la meilleure réponse à cette question. C’est toujours compliqué, surtout lorsqu’il ne reste qu’un an de contrat. Nous verrons comment cela évolue. Mais je me concentre entièrement sur l’Union. En tout cas, je suis à 100 %. Tout va bien. »