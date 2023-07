Anderlecht : Maxime Dupé (Toulouse) est le successeur de Bart Verbruggen

Si Colin Coosemans avait ne fût-ce qu’un mince espoir de passer du statut de troisième gardien à celui de titulaire entre les perches d’Anderlecht cette saison, il n’a guère plaidé sa cause à l’occasion du match amical de vendredi contre le Sparta Prague (un penalty provoqué et une sortie ratée sur les deux premiers buts tchèques). Et moins de 48 heures après l’annonce du départ définitif de Van Crombrugge à Genk, il ne faut pas se méprendre sur le choix de Maxime Dupé (FC Toulouse) pour étoffer le noyau anderlechtois : l’expérimenté français débarque à Bruxelles pour remplacer Bart Verbruggen, parti à Brighton.

Dans la foulée du stage à Villach, le nom du Croate Nediljko Labrović (Rijeka) avait fait surface (avant cela, il y avait eu l’Allemand Atubolu et le Danois Hermansen) mais Maxime Dupé était dans le collimateur anderlechtois depuis un certain temps, présentant l’avantage d’être gratuit. Un accord a été trouvé définitivement ce dimanche et il est attendu ce lundi à Bruxelles pour passer les tests physiques d’usage avant de signer un contrat de deux ans (avec option pour une troisième année).