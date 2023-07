Etterbeek lance Dropl’Ett pour un accès aux fontaines et toilettes publiques : « Il faut donner la possibilité aux gens de se désaltérer »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’initiative provient d’une demande faite après la période de covid, où les établissements étaient fermés. « Les gens n’avaient plus accès aux toilettes publiques et n’avaient plus de possibilités de se désaltérer. En France, la carafe d’eau est gratuite dans les cafés mais pas en Belgique », explique le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR).