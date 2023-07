Décès de Jane Birkin: 5 rôles qui ont marqué sa carrière de comédienne (vidéos)

Décédée ce dimanche 16 juillet, Jane Birkin manquera autant au monde de la musique qu’à celui du cinéma. Deux carrières qu’elle a menées avec brio pendant plus de 40 ans, mêlant souvent coups de foudre professionnels et coups de cœur personnels. Fille de l’actrice Judy Campbell, et jeune sœur de l’acteur et réalisateur Andrew Birkin, c’est tout naturellement qu’elle a fait ses premiers pas au cinéma à un très jeune âge. Dès les années soixante, elle apparaît dans plusieurs projets du mouvement britannique Swinging London, avant de tenter sa chance en France. Au fil des années, elle y devient un visage incontournable du cinéma d’auteur, et va enchaîner les projets par dizaines.

« Blow-Up » – Michelangelo Antonioni (1966)

Si elle a fait ses premiers au cinéma dans « Le Knack… et comment l’avoir », c’est dans « Blow-Up » qu’elle connaît son premier succès, sous la direction de Michelangelo Antonioni. Plutôt scandaleux, le film la met en scène nue et violentée, ce qui ne l’empêchera pas de décrocher la Palme d’or au Festival de Cannes, en 1967.