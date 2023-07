D1B: un jeune médian irlandais s’est engagé aux Francs Borains

Ce box-to-box de 21 ans a signé arrive d'Ipswich Town (League One). Il a disputé 42 matches en D2 et en D1 irlandaise au cours de prêts à Cork City. Irlandais né à Boston, il s’agit d’un joueur intelligent, physique et endurant qui veut s'imposer en Challenger Pro League. Il va profiter du stage pour apprendre à connaître le staff et le groupe.

Et maintenant, le stage

Après le premier match amical contre Rouen (2-2), les Verts ont profité d’un week-end de repos. Et ce lundi, ils se mettent donc en route pour La Bresse, dans les Vosges, où ils vont passer cinq jours ensemble (du 17 au 21 juillet) : « Nous allons monter en puissance », précisait Arnauld Mercier fin de semaine. « Le stage permet de pousser le curseurs à tous les niveaux en étant au plus proche, mais aussi de créer et de développer les liens entre les joueurs ».