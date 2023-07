«Foundation»: retour dans l’espace avec la saison 2 de la série SF d’Apple TV+

Lancée en septembre 2021, « Foundation » avait comme très ambitieux projet d’adapter une des œuvres les plus emblématiques d’Isaac Asimov. Considéré comme un des plus grands auteurs de science-fiction, il a notamment révolutionné le genre en créant les trois lois de la robotique. C’est sur son cycle de Fondation, pourtant réputé comme impossible à adapter qu’Apple TV+ a jeté son dévolu, avec plus ou moins de succès. Saluée pour sa prouesse visuelle et sa mise en scène précise, la saison 1 s’en est assez bien sortie pour assurer une suite à la série.

Lire aussi «Liens de sang»: un retour dans le temps cauchemardesque à découvrir sur Disney+

Attendue au tournant, la seconde saison reprend un siècle après les événements de la première, alors que la tension monte à travers la galaxie. « Tandis que les Cleons perdent de leur pouvoir, une reine vengeresse est à la tête d’une conspiration pour détruire l’Empire de l’intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des dons psioniques qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l’Église de Seldon et provoquant la Seconde Crise : la guerre avec l’Empire. Cette adaptation monumentale suit » précise le synopsis.