Filtres modaux de l’avenue Broustin à Ganshoren : les résultats de l’étude sont positifs

En 2021, Bruxelles Mobilité, en collaboration avec la commune de Ganshoren, a décidé d’installer des filtres modaux dans le cadre d’un nouveau plan de circulation sur l’avenue Broustin. Les objectifs recherchés : une amélioration de la sécurité routière et la diminution du trafic de transit sur l’avenue Broustin. Des comptages ont eu lieu entre 2021 et 2023, pour analyser l’évolution de la circulation.

« Depuis très longtemps, les rues résidentielles de Ganshoren et Jette sont utilisées comme raccourci par un trafic de transit important. Les filtres modaux installés depuis deux ans sur l’avenue Broustin ont permis de diminuer le trafic de transit, le bruit et d’améliorer la sécurité routière. Bientôt, les riverains pourront aussi profiter d’un espace public réaménagé avec plus d’espace de rencontre, de jeux et de détente », souligne Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux Publics.