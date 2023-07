C’est officiel: «Plus belle la vie» reviendra sur TF1! Détails... La diffusion quotidienne du feuilleton de France 3 sur la première chaîne d’Europe sera enrichie d'un « dispositif événementiel sur le digital et les réseaux sociaux », annonce les studios Newen. D.R.

Les fans de « Plus belle la vie » sont aux anges : début 2024, leur feuilleton préféré reviendra à l’antenne ! Non pas sur France 3, mais sur TF1.

L’écriture de la série va commencer dès cet été et le tournage mi-octobre. « Une équipe de scénaristes est mobilisée pour relever le défi en intégrant tous les ingrédients qui en ont fait le succès : l’ancrage dans la société à travers la vie d'un quartier marseillais, des histoires romanesques, faisant écho à l’actualité », précise la production. Le tournage aura lieu à Marseille, dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu'en région marseillaise.

La participation de nombreux acteurs emblématiques de la série est déjà confirmée, notamment celle de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci) …

« Depuis deux décennies, Plus belle la vie est une marque forte, une des rares à être profondément intergénérationnelle. La notoriété (66% toutes cibles confondues) et la fidélité du public (5 millions de téléspectateurs chaque semaine et 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux) sont exceptionnelles. Un Français sur trois a déjà regardé Plus belle la vie », ajoute le communiqué de presse envoyé par TF1 et Newen Studios. « La série a été le miroir de la société française : toutes les grandes thématiques qui traversent l’époque y ont été abordées. Plus belle la vie a souvent été précurseur, évoquant avant l’heure des enjeux multiples : l’écologie, la prévention du cancer du sein, le mouvement ”Me Too”, la prise en charge du handicap, la GPA, le viol conjugal, la transidentité ou encore le mariage homosexuel. »

Pour rappel, « Plus belle la vie » a aussi révélé de nombreux comédiens et comédiennes qui ont depuis pris leur envol, que ce soit en télévision, au cinéma, théâtre ou sur les plateformes. Parmi lesquels on retrouve entre autres Dounia Coesens, Laetitia Milot, Fabienne Carat, Léa François, Rebecca Hampton, David Ban, Simon Ehrlacher...

