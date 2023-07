Basket: un ailier finlandais de 2m02 à Mons-Hainaut

Max Besselink a commencé sa carrière en Finlande, au NMKY Helsinki et aux Seagulls d’Helsinki. Il anotamment attiré les regards lors de la saison 2019-20, au NMKY Helsinki, avec des moyennes de 13,9 points, 6,3 rebonds et 1,2 passe décisive. Max a ensuite rejoint le BC Nokia pour la saison 2021-22, avant de s’engager avec le BG Gottingen en D1 allemande la saison dernière. En 2022, il a également représenté la sélection U20 de Finlande lors des championnats d’Europe.

Considéré comme l’un des meilleurs prospects finlandais de sa génération, Max Besselink va apporter à BMH de solides qualités athlétiques et son tir à distance sur le poste 4. Son arrivée renforce notre effectif et conjugue jeunesse et développement.