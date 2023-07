La zone de police Bruxelles Nord contrôle les commerces : déjà 7 fermetures !

Depuis le 21 juin, suite au travail des policiers du SLSE, la fermeture d’un commerce dans le Quartier Nord a été demandée puis confirmé par la bourgmestre ff de Schaerbeek Cécile Jodogne. Le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir a confirmé la fermeture de 6 établissements, également au niveau du Quartier Nord. La fermeture d’un commerce a également été confirmée par le bourgmestre ff Ridouane Chahid sur la commune d’Evere. Ce sont donc 7 commerces et débits de boissons qui ont été fermés pour diverses raisons, que ce soit défaut d’assurance ou ouverture hors des heures autorisées.

Le Service des Lois Sociales et de l’Environnement (SLSE) de la Zone de Police Bruxelles Nord procède à des contrôles de commerces et débits de boissons tout au long de l’année. Leur objectif est de veiller à ce que ces commerces et débits de boissons soient gérés en personne prudente et raisonnable, qu’ils soient en ordre au niveau administratif et qu’ils respectent le règlement général de police et les réglementations communales auxquelles les commerçants sont soumis. Les policiers ont un rôle à la fois préventif et répressif lors de leurs contrôles des différents établissements.