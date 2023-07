Accident à Rivière: une voiture et une ambulance transportant un blessé sont entrées en collision

Il était environ 17h ce dimanche lorsqu’une collision entre un véhicule et une ambulance de la zone Dinaphi est survenue au carrefour formé par la chaussée de Dinant et la rue de Floreffe, à Rivière, dans la commune de Profondeville.

Suite au choc, le patient et le personnel soignant (un médecin, un infirmier et une ambulancière) a été fortement secoué.

Rappelons que sur la route, les services de secours font partie des véhicules prioritaires. Dans le cadre d’une intervention d’urgence et pour se déplacer plus rapidement, ils peuvent s’affranchir du code de la route. Dès l’instant où ils déclenchent leurs avertisseurs sonores et lumineux, ils sont prioritaires dans toutes les situations et sur tous les véhicules.