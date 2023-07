Tom, un homme de 40 ans gravement handicapé, a été manipulé, humilié et laissé-pour-compte par sa femme pendant des années. Sa femme, Sarah (49 ans), a été condamnée à 11 ans de prison après que ce scandale a éclaté.

Les faits se passent dans le Sussex, en Angleterre. Tom, pratiquement aveugle et en fauteuil roulant électrique en raison d’une paralysie cérébrale, a témoigné au tribunal : « J’ai eu une carrière, je suis allé au cinéma et dans les cafés et j’avais des amis ». Mais il est tombé plus bas que terre avec les manigances de son épouse.

Au début, tout allait bien entre eux, mais lorsqu’un autre homme est venu s’interposer dans leur idylle, tout a basculé. George Webb (40 ans) est venu vivre avec eux pour s’occuper de Tom qui nécessitait des soins sérieux. Puis George et Sarah ont commencé à entretenir une relation amoureuse, faisant de Tom un laissé-pour-compte, qui était dans son lit 90 % du temps, ne se lavait qu’une fois semaine, et qui ne pouvait pas se brosser les dents.

Mais l’horreur qu’il a subie est bien plus profonde : « Vous l’avez traité comme une vache qui avait besoin de traite mais sans même le respect qu’un animal reçoit dans une ferme. Tom était essentiel pour vous pour sauver et construire le studio de musique de George Webb. Il vous a donné un abri et un travail. Il était juste humilié. Il a été laissé au lit dans une pièce sombre, n’a pas reçu suffisamment de nourriture et de boisson et était allongé dans ses excréments et son urine », met en lumière le tribunal.

George et Sarah - Police Sussex

Tom y a pris la parole : « Quand j’ai compris ce qu’était devenue ma vie, j’ai voulu y mettre un terme. Mais même cela n’a pas fonctionné. Ça fait tellement mal de voir comment j’ai été trahi et trompé. Je pense que je ne pourrai plus jamais faire confiance à personne. Parfois, je vais dans ma chambre et je crie jusqu’à ce que ma voix se brise. Je ne peux même plus pleurer, toutes mes larmes ont déjà coulé ».

Tom a été séparé de sa famille par Sarah et George, mais il a réussi à les contacter et à transmettre sa détresse pour sortir de cette impasse infernale. Il vit désormais dans une institution spécialisée, où il dit être traité avec respect.