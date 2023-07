«J’ai compris que je n’avais plus que dix ans devant moi»: cette terrible prédiction de Jane Birkin en 2013 Leucémie, décès de sa fille, covid, accident vasculaire cérébral… la chanteuse et comédienne n’a pas été épargnée par la vie. PhotoNews

Candeur, audace et moue de femme-enfant : la chanteuse Jane Birkin restera à jamais l’Anglaise préférée des Français, indissociable de Serge Gainsbourg, dont elle fut la muse. Victime six fois du Covid et d’un AVC survenu en septembre 2021, elle s’est éteinte ce dimanche à l’âge de 76 ans, à son domicile à Paris, après avoir récemment annulé plusieurs concerts pour des raisons de santé. Conactée par RTL, Françoise Hardy, qui a chanté plusieurs fois en duo avec celle qui a aussi mené une belle carrière d’actrice et inspiré les créateurs de mode, se dit « très affectée » par son décès. « Je lui avais envoyé un SMS samedi, car je n’en avais pas reçu depuis fin juin. C’est Thomas (Dutronc, son fils), qui travaille dans le Midi, qui m’a informée de son décès. Ça a été un grand choc… »

« Elle a assez souffert comme ça » « J'espère que sa mort n'a pas été trop douloureuse, car elle a assez souffert comme ça », ajoute l'artiste de 79 ans qui se bat contre un cancer du pharynx et un cancer lymphatique.

En décembre 2013, Jane Birkin a effectivement fait face à la pire des douleurs : la mort de sa fille aînée, Kate Barry, née de sa relation avec le compositeur John Barry. Photographe, la jeune femme n’a pas survécu à une chute du quatrième étage de son domicile, dans le 16e arrondissement de Paris. Elle avait 46 ans. « Ma chance, c’était Kate. C’est avec elle que je suis arrivée en France », avait déclaré Jane Birkin un an après le drame. « C’est vrai que, quand on a touché le fond s’installe une trouille monumentale pour la confiance que l’on pouvait avoir dans la vie. (…) Moi j’étais absolument sûre que si j’étais là, rien n’arriverait… j’étais sûre de moi en tant que maman. Et puis, quand c’est arrivé avec Kate, pendant les onze mois, là, je n’ai même pas fait la cuisine une fois, je n’avais plus confiance en moi, de faire quoi que ce soit, de garder un petit enfant… ça enlève toute croyance en soi. Quelque chose s’est installé, qui n’était pas là avant. »

Cette même année, Jane Birkin se battait également contre la récidive d’une leucémie qui lui a été diagnostiquée en 1998. « J’ai compris que je le veuille ou non, que je n’avais plus que dix ans devant moi », avait-elle à l’époque confié à Paris Match. Elle avait malheureusement vu juste…