Sudinfo vous invite à découvrir le nouveau land Marvel Avengers Campus à Disneyland Paris

Tous les héros se rassemblent pour le nouveau land épique Marvel Avengers Campus à Disneyland® Paris. Jouez pour tenter d’accomplir des missions incroyables en faisant équipe avec Iron Man et Captain Marvel. Partez à la conquête de 2 nouvelles attractions surpuissantes ; rencontrez et apprenez des meilleurs tels que Black Widow, Thor et plein d’autres Super Héros ! Bienvenue dans le campus MARVEL où vous êtes… au cœur de l’action !

Pour tenter votre chance de rejoindre ce nouvel univers*, envoyez le code CAMPUS au 6010 suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale).