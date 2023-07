Une bourse de collectionneurs organisée par le RFC Liège lors du Fan Day prévu le 6 août prochain

Une Bourse qui promet d’être un événement marquant pour les passionnés de cyclisme et de football. Mais aussi pour tout collectionneur ! Des exposants venus de Belgique et des Pays-Bas présenteront leurs trésors et échangeront avec les visiteurs. Maillots, photos, affiches, vignettes et bien d’autres pourront être admirés. Une expérience particulièrement unique, puisqu’elle est élaborée par un club de football. Le RFC Liège, déjà connu pour son engagement envers ses supporters, franchit ainsi une nouvelle étape en offrant un moment immersif aux amateurs de sports et de souvenirs sans précédent.

L’événement fait partie intégrante du Fan Day, une journée spéciale dédiée aux supporters des Sang et Marine. En plus de la Bourse, de nombreuses autres activités sont prévues pour divertir les fans. Les visiteurs auront l’occasion de prendre des selfies et de discuter avec les joueurs de l’équipe, d’assister à des séances d’autographes, de participer à des jeux interactifs et bien plus encore.

Pierre François, directeur général du Matricule 4, est émerveillé à̀ l’approche de cet événement remarquable : « Nous sommes ravis d’organiser cette première Bourse de Collectionneurs Cyclisme et Football. C’est une occasion unique pour les passionnés de sports et de collections d’échanger et de partager leur amour pour ces disciplines. En tant que club, nous nous efforçons de créer des moments mémorables pour nos supporters ».